Estados Unidos sofrem, mas buscam virada sobre a Sérvia e disputam o ouro olímpico com a França

Uma vitória histórica, com altos contornos de dramaticidade, marcou a passagem dos Estados Unidos a mais uma final olímpica no basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quinta-feira. A previsão era de um triunfo sem sustos, mas o confronto com a Sérvia mostrou um enredo totalmente diferente e inesperado na Arena Bercy. Atrás no placar durante todo o confronto (chegou a ficar 17 pontos atrás), os americanos decretaram a vitória de 95 a 91 nos minutos finais.