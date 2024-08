Menos de um mês após levantar o troféu da Eurocopa, a seleção espanhola masculina de futebol celebrou mais uma conquista de peso nesta sexta-feira (9). A Espanha faturou a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024 ao superar na final os anfitriões franceses na prorrogação por 5 a 3, após empate por 3 a 3 no tempo normal, no Parque dos Príncipes, na capital do país. Camello foi o herói da Fúria, autor dos dois gols do tempo extra.