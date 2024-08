A seleção brasileira de vôlei feminino terminou com o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas tinha consciência que poderia fazer frente à Itália na decisão. As comandadas de Zé Roberto acabaram caindo nas semifinais diante dos Estados Unidos, que foram facilmente batidos pelas italianas na decisão deste domingo, com show de Enoglu e 3 a 0 no placar, parciais de 25/18, 25/20 e 25/17.