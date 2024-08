Como prometido pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Endrick atuou, nesta quarta-feira, pela primeira vez com a camisa do Real Madrid nos primeiros 45 minutos do amistoso contra o Milan, em Chicago, nos Estados Unidos. O jovem teve atuação tímida, mas demonstrou entrosamento com os novos companheiros. O time italiano venceu por 1 a 0.