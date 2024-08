Grande nome do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o sueco Armand Duplantis, de 24 anos, confirmou seu favoritismo no salto com vara, no Stade de France, ao garantir o bicampeonato nesta segunda-feira. Ele superou o recorde olímpico do brasileiro Thiago Braz, que era de 6,03m do Rio-2016, ao passar 6,10m. Ainda faltava atingir a marca de 6,25m para superar seu recorde mundial de 6,24m. Fez história na última oportunidade.