O sueco Armand Duplantis bateu neste domingo seu próprio recorde mundial mais uma vez no salto com vara. Ele superou 6,26m na etapa da Diamond League de Silésia, na Polônia, e segue escrevendo seu nome na história do atletismo. O brasileiro Matheus Lima quebrou o seu recorde pessoal nos 400m com barreiras com o tempo de 48s12 e garantiu índice para o Mundial.