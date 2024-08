O técnico Nelsinho Baptista deve ganhar mais reforços para a disputa contra o Avaí, no domingo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Gabriel Risso e o volante Emerson Santos foram liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente e voltam a ser opção no time campineiro.