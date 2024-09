O lateral William, do Cruzeiro, foi convocado, nesta quinta-feira, pelo técnico Dorival Júnior, para integrar a seleção brasileira para os dois próximos confrontos pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogador vai entrar na vaga do lateral-direito Yan Couto, do Borussia Dortmund, cortado por problemas clínicos.