"Joguei uma das piores partidas da minha vida", foi assim que Novak Djokovic explicou a sua eliminação na terceira rodada do US Open. Ele foi superado pelo australiano Alexei Popyrin, 28º do ranking da ATP, por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 6/4, 2/6 e 6/4, em 3h20min de partida. O algoz do número 2 do mundo enfrentará, na próxima fase, o americano Frances Tiafoe, que despachou o compatriota Ben Shelton.