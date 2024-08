O Vasco celebrará seu 126º aniversário em grande estilo, nesta quarta-feira, com o espetáculo "Vamos todos cantar de coração", que reunirá diversos artistas da música brasileira. A convite do clube, Bruno Maia, diretor da série "Romário, O Cara", e idealizador do projeto, dirigirá o show, que ocorreu pela primeira vez há 13 anos.