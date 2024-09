O Cruzeiro terá um desfalque de peso para a reta final do Brasileirão. O artilheiro Didenno deixou o campo diante do Internacional com dores no joelho direito após dura pancada e exames confirmaram o pior: o argentino terá de passar por cirurgia no ligamento cruzado e só volta aos gramados em 2025. Serão entre seis e oito meses afastado para recuperação.