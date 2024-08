Defesa coloca Willian Bigode como 'grande vítima' em processo de Mayke no caso das criptomoedas

O documento de defesa do atacante Willian Bigode no processo aberto por Mayke, seu ex-companheiro de Palmeiras, foi protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) nesta semana. Em um documento de mais de 90 páginas, a equipe jurídica do jogador santista argumenta que o cliente também é vítima da XLand, empresa acusada de causar prejuízo de milhões aos dois jogadores, após não permitir o resgate da rentabilidade de investimentos em criptomoedas. Bigode é réu na ação porque, segundo Mayke, teria recomendado os serviços financeiros e seria responsável pelo prejuízo.