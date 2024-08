O meia David Neres, 27 anos, está próximo de deixar o Benfica rumo ao Napoli, de acordo com o jornal italiano Gazzetta Dello Sport. O ex-jogador do São Paulo é um pedido do técnico Antonio Conte para reforçar a equipe italiana, que estaria disposta a desembolsar 30 milhões de euros (um pouco mais de R$ 181 milhões), incluindo as bonificações por metas alcançadas.