Cruzeiro leva gol de bicicleta, mas conta com Dinenno para buscar o empate diante do Vitória

Um jogo movimentado, emocionante e polêmico marcou o encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Barradão, o Vitória chegou a abrir 2 a 0, com direito a um golaço de bicicleta de Alerrandro, mas o Cruzeiro contou com a estrela de Dinenno, que saiu do banco e marcou duas vezes de cabeça na reta final para decretar o empate por 2 a 2, nesta segunda-feira. O time nordestino atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Neris.