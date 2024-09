O Cruzeiro teve uma grande chance de se reabilitar e voltar ao G-6 do Campeonato Brasileiro. Com um a mais boa parte da partida - Rogel foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo - o time mineiro dominou o Internacional no Mineirão, mas acabou ficando no empate sem gols nesta quarta-feira, em jogo atrasado ainda da quinta rodada. Kaio Jorge ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendido por Anthoni.