Em nova fase da vida, na Arábia Saudita, e depois de conquistar inúmeros títulos por onde passou, Cristiano Ronaldo resolveu dividir um pouco mais de sua experiência com os fãs ao criar um canal de Youtube, onde faz desafios com os filhos, mostra o seu lado mais "humano" ao lado Georgina Rodríguez e, claro, fala de futebol e das histórias vividas no esporte.