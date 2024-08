Com uma atuação segura, o Criciúma venceu o Atlético-MG pelo placar de 2 a 1, em partida realizada neste sábado no estádio Heriberto Hulse, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Higor Meritão e Wilker Ángel, ambos no segundo tempo. Cadu diminuiu para o time mineiro já nos acréscimos. O duelo foi marcado pela despedida do atacante Éder, que vai se aposentar da carreira de jogador de futebol.