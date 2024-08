O Corinthians teve suas contas bloqueadas pela Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, em processo movido pelo empresário André Cury, que cobra cerca de R$ 23 milhões do clube. Ele move cinco ações contra a agremiação, que totaliza o valor cobrado - e que havia sido acordado com a antiga gestão, de Duílio Monteiro Alves. A reportagem do Estadão entrou em contato com o Corinthians, mas não obteve retorno até a sua publicação.