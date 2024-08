Em jogo de grandes emoções na reta final, Corinthians e Grêmio ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um a menos durante quase todo o segundo tempo, o time do Parque São Jorge teve um golaço anulado pelo VAR nos acréscimos. O Grêmio, que errou bastante enquanto teve um jogador a mais, também teve um atleta expulso antes do apito final.