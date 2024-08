Com dois jogadores a mais em grande parte do segundo tempo, o Corinthians só empatou com o Juventude por 1 a 1 na Neo Química Arena neste domingo. O resultado preocupa por várias razões. O principal é que o time volta à zona de rebaixamento. O segundo é que a equipe confirmou sua dificuldade para comandar as ações de uma partida. Não sabe ser protagonista.