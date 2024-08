Corinthians e Fluminense fazem jogo ruim em empate no 'Clássico Silvio Santos'

O Corinthians ficou no empate por 0 a 0, neste sábado, com o Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio. O jogo marcou o encontro dos dois times para os quais Silvio Santos torcia, exatamente no dia que o apresentador morreu, aos 93 anos. O perfil oficial do Brasileirão anunciou a partida como "Clássico Silvio Santos". Carioca, o apresentador era torcedor do Fluminense e deu voz a uma marchinha que de nome "Coração Corinthiano".