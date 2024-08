O Corinthians terminou neste sábado, a preparação para enfrentar o Juventude no Campeonato Brasileiro e vai ter novidades no setor ofensivo para o confronto. O técnico Ramón Díaz não poderá contar com Romero, suspenso, e Yuri Alberto, que se recupera de cirurgia para retirada da vesícula. Assim, três nomes brigam por duas vagas no ataque.