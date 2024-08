O Corinthians continua na luta contra os problemas financeiros que vem tumultuando o ambiente durante a temporada. O clube confirmou nesta quarta-feira que atrasou o pagamento de uma parcela ao Cuiabá referente à contratação do volante Raniele. No entanto, evitou estipular um prazo para a quitação da dívida e garantiu arcar com os custos "o mais breve possível".