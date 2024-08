A luta contra o rebaixamento não será a única turbulência a ser enfrentada pela direção do Corinthians nos próximos dias. Nesta segunda-feira, um grupo formado por 90 conselheiros, denominado "Movimento Reconstrução SCCP", protocolou um documento pedindo a abertura do processo de impeachment do presidente Augusto Melo, que ainda não se pronunciou sobre o caso.