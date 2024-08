Estados Unidos, China, Austrália e... França. O quadro de medalhas da Olimpíada de Paris tem um novo país entre os primeiros colocados do ranking. O sucesso do país-sede, por sua vez, é comum nas últimas edições dos Jogos Olímpicos. A questão é o sucesso esportivo da França em 2024, que obteve um aumento de 60% no número de medalhas conquistadas até agora. A marca é o superior ao que a China obteve em 2008, quando ficou à frente dos EUA em ouros.