Comunidade do breaking defende australiana e lamenta ausência nos Jogos de Los Angeles-2032

As apresentações no breaking de Raygun, nome artístico da b-girl australiana Rachael Gunn, nos Jogos de Paris-2024 foram um dos pontos altos da estreia da modalidade em Olimpíadas. Inserido pelo Comitê Olímpico Internacional como uma tentativa de aproximar as gerações mais jovens das competições, o breaking viralizou nas redes sociais - muito por causa da representante da Austrália, que assistiu à sua dança se tornar o meme dos últimos dias do torneio.