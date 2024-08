Jogadores de São Paulo e Palmeiras protagonizaram grande confusão no Allianz Parque, domingo, ao fim do Choque-Rei vencido por 2 a 1 pelos palmeirenses. No dia a dia, contudo, muitos deles convivem como vizinhos, pois moram no mesmo condomínio, localizado estrategicamente perto da Academia de Futebol e do CT da Barra Funda, centros de treinamento dos times alviverde e tricolor, respectivamente.