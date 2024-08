Na briga pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez sua parte ao bater o Atlético-GO, por 4 a 1, fora de casa, neste sábado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 21.ª rodada em jogo com três penalidades e show de Luiz Henrique.