Poupando os titulares, o Fluminense acabou sofrendo a virada por 3 a 2 para o Juventude, nesta quinta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo duelo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. O time carioca saiu na frente com Lima, com dois minutos de jogo, sofreu três gols na etapa complementar, mas nos acréscimos Thiago Santos descontou, deixando o time carioca mais tranquilo para o jogo da volta.