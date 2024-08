Com o time reserva, o Atlético-MG voltou a decepcionar o torcedor na Arena MRV. O time mineiro ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada neste sábado. De pênalti, Igor Gomes e Isidro Pitta marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 30 pontos. Na zona do rebaixamento, o Cuiabá agora soma 18.