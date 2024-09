O Barcelona deu mostras de que é sim um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Espanhol. Neste sábado, com direito a hat-trick do atacante Raphinha, que fez um de seus melhores jogos com a camisa da equipe catalã, o time do técnico Hansi Flick goleou o Valladolid por 7 a 0, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela quarta rodada. De quebra, disparou na liderança da competição.