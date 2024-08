A Roma iniciou sua caminhada no Campeonato Italiano neste domingo, na Sardegna Arena, mas não saiu de um empate por 0 a 0 com o anfitrião Cagliari. A equipe vermelha entrou em campo com os reforços Angelino, Soulé e Dovbyk entre os 11 iniciais, mas o time demorou a engrenar e ficou devendo um bom futebol. Tanto que os comandados do técnico De Rossi não deram uma finalização sequer ao gol adversário no primeiro tempo.