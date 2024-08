Lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas venceu confronto direto contra o Ituano, por 1 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Luan Silva marcou na etapa final o único gol do jogo, cujo placar foi influenciado pelas expulsões do lateral Guilherme Lazaroni, no fim do primeiro tempo, e do atacante Vinícius Paiva, no meio do segundo.