A CBF divulgou nesta segunda-feira a súmula do polêmico clássico com o São Paulo vencido por 2 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, realizado no domingo. No documento, o árbitro Raphael Claus confirma as expulsões de Zé Rafael e Rodrigo Nestor, que brigaram no túnel de acesso aos vestiários, e revela ter sido intimidado pelo diretor de futebol palmeirense Anderson Barros. Além disso, relata o arremesso de objetos no gramado, inclusive um tênis.