O Campeonato Alemão começa apenas no dia 23 deste mês. Mas o clima já esquentou entre os principais candidatos ao título: Bayern de Munique e o atual campeão Bayer Leverkusen. Nesta semana, os clubes entraram em atrito publicamente com uma crítica forte do CEO do time de Leverkusen à gestão do Bayern, tendo como contexto a transferência não efetivada do zagueiro Jonathan Tah, de Leverkusen para Munique.