Além de ficar somente no empate diante do Palmeiras neste domingo, no Maracanã, em joo válido pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Tite vai ter duas importantes baixas para o restante da temporada. O atacante Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles e o lateral-esquerdo Viña teve confirmada uma lesão no joelho direito. Após exames, os dois jogadores vão passar por cirurgia.