CBF recorre à CAS para tentar ter Marta na semifinal contra a Espanha na Olimpíada

Classificado para enfrentar a Espanha na semifinal do futebol feminino na Olimpíada de Paris-2024, o Brasil tentará contar com a capitã e camisa 10 da equipe, Marta, na partida que acontece nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). A jogadora foi suspensa após um cartão vermelho direto contra as próprias espanholas, ainda na fase de grupos, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para liberar a atleta antes da realização do jogo.