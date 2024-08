Após críticas de Abel Ferreira ao equipamento do VAR utilizado no Brasil - que estaria superado em relação à Europa - ao fim da partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ignorou as declarações do treinador e defendeu a sua tecnologia, entendendo que é semelhante àquela adotada nas principais competições do mundo.