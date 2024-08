O empate de 2 a 2 entre Cruzeiro e Vitória, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, chamou a atenção pelo belo gol de bicicleta anotado por Alerrandro, atacante do time baiano. Vítima da habilidade do jogador rival na meta cruzeirense, o ex-corintiano Cássio admitiu a beleza do lance.