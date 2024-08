Um dos destaques da vitória do Santos sobre o Paysandu no último sábado, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Rodrigo Ferreira passou uma boa impressão para o técnico Fábio Carille durante o tempo em que esteve em campo. Alçado à condição de titular em função da contusão de JP Chermont, o jogador foi citado por sua fora ofensiva.