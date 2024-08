Guilherme Caribé brilhou nos 100m livre no Troféu José Finkel, realizado nesta quinta-feira, no Jurerê Sports Center e Swim Floripa, em Florianópolis, ao bater o recorde sul-americano conquistado por César Cielo em 2010. Ele completou a prova em 45s68, apenas quatro centésimos do campeão olímpico. De quebra, garantiu índice para o Campeonato Mundial em Piscina Curta, que acontecerá em dezembro, em Budapeste, na Hungria.