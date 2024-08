A campeã de xadrez russa Amina Abakarova foi suspensa após envenenar o tabuleiro de Umayganat Osmanova, sua rival de longa data. A enxadrista de 43 anos espalhou mercúrio nas peças da oponente momentos antes de um confronto entre as duas. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o incidente foi relatado à polícia e a competidora foi detida. Ela pode pegar até três anos de prisão se for considerada culpada.