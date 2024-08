Depois de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltou a triunfar neste sábado ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, no MorumBis, em jogo válido pela 21ª rodada. Algoz do rubro-negro carioca no título da Copa do Brasil do ano passado, o atacante Calleri decidiu a partida com gol de cabeça no segundo tempo. Priorizando a Copa do Brasil, Tite escalou um time "misto" e viu a equipe perder a liderança da competição.