O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, pelo menos momentaneamente. No Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Fortaleza bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste sábado, pela 23ª rodada. O gol da vitória e que deu a liderança provisória saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com Breno Lopes balançando as redes.