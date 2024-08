O sorteio não ajudou e, como era de se esperar, Thiago Monteiro e Thiago Wild acabaram eliminados na primeira rodada do US Open, último Grand Slam do ano, nesta segunda-feira. Os brasileiros tiveram dois cabeças de chave pela frente e acabaram se despedindo na estreia com derrotas por 3 a 0 para o francês Ugo Humbert e o russo Andrey Rublev, respectivamente. Bia Haddad entra em quadra nesta terça-feira, diante de Elina Avanesyan, da Armênia.