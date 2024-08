O segundo dia das provas de atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi repleto de eliminatórias para os brasileiros, com frustrações, estratégias equivocadas, marcas surpreendentes, mas insuficientes, e frustrações. Valdileia Martins abriu as atividades matinais se garantindo na final do salto em altura, mas os bons momentos pararam por aí.