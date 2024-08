Brasileiro fica em 11º no salto triplo, mas pede namorada em casamento e emociona Paris

Primeiro finalista do Brasil no salto triplo desde 2008, Almir dos Santos Junior não conseguiu garantir uma medalha para o País na modalidade. Depois de bom desempenho na classificatória, terminou na penúltima colocação na decisão, com apenas 16,41 metros e não avançou após o corte - oito dos 12 melhores avançaram. Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, o atleta disputou sua segunda Olimpíada em Paris - já havia representado o País em Tóquio, disputado em 2021.