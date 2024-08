Com uma atuação de gala do ala/pivô Bruno Caboclo (33 pontos e 17 rebotes), o Brasil conquistou sua primeira vitória no basquete masculino dos Jogos de Paris nesta sexta-feira (2), ao bater o Japão por 102 a 84, e avançou às quartas de final do torneio olímpico beneficiado pela vitória da Grécia sobre a Austrália no Grupo A.