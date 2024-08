O Brasil teve um sábado ruim e acumulou resultados frustrantes na disputa da vela, na Marina de Marselha, dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Um dia após celebrar entrada no Top-10 que garante presença na medal race (corrida por medalhas), Gabriella Kidd somou notas ruins no dinghy feminino e despencou do 10º para o 22º lugar. Bruno Fontes, no masculino, caiu para 34º, com a dupla nacional realizando estreia discreta na Nacra 17 mista.