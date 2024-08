O Brasil viveu nesta sexta-feira (9) uma jornada de ouro, prata e bronze nos Jogos de Paris-2024. A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu as canadenses Wilkerson e Humana-Paredes e conquistou o título olímpico, encerrando uma longa espera de 28 anos no vôlei de praia feminino, num dia em que Isaquias Queiroz sofreu mas alcançou a prata na canoagem e Alison dos Santos o bronze nos 400 metros com barreiras.